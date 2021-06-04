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06:54 04.06.2021

Группа, вымогавшая у собственника шиномонтажа в Харькове несуществующий долг, предстанет перед судом

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Группа, вымогавшая у собственника шиномонтажа в Харькове несуществующий долг, предстанет перед судом

Харьковская облпрокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении группы из четырех человек, подозреваемой в вымогательстве несуществующего долга у собственника шиномонтажа и поджоге автомобиля начальника отдела погранслужбы.

"В отношении двух участников группы в суд направлен обвинительный акт по фактам вымогательства, а также умышленного повреждения имущества работника правоохранительного органа путем поджога в составе организованной группы (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 347 УК Украины ), а в отношении третьего, организатора группы - еще и по факту распространения преступного влияния. Четвертый... обвиняется в вымогательстве (ч. 2 ст. 189 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного следствия, 45-летний организатор группы с двумя сообщниками (22 и 28 лет) в октябре прошлого года стали требовать у владельца шиномонтажа несуществующий долг в размере 2 тыс.дол.

Члены группы угрожали потерпевшему применением физического насилия и уничтожением его имущества. В частности, в помещение шиномонтажа неизвестный бросил взрывную шашку, а спустя некоторое время вымогатели подкараулили и избили владельца.

В январе этого года мужчина через посредника передал вымогателям 10 тыс. грн, а 19 февраля, после передачи остальной части денежных средств правоохранители задержали всех четырех членов группы.

Кроме того, члены группы причастны к поджогу автомобиля, принадлежащего начальнику одного из отделов пограничной службы Харьковской области.

Теги: #вымогательство #долг #харьков
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