События

16:17 10.09.2021

Бойцы антиталибовского фронта утверждают, что отбили три уезда в Панджшере

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Бойцы антиталибовского фронта утверждают, что отбили три уезда в Панджшере

Бойцы Фронта национального сопротивления заявляют, что отбили у боевиков "Талибан" три уезда на территории провинции Панджшер, сообщает в пятницу Aamaj News.

"Бойцы Фронта национального сопротивления восстановили контроль над уездами Дара, Абшар и Парьян. В других районах силы сопротивления переместились в горы. Положение мирных жителей катастрофическое", - говорится в сообщении.

Между тем это же издание со ссылкой на местные источники сообщает, что талибы в Панджшере убили старшего брата бывшего первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха - Рухолла Азизи. Согласно источнику, Азизи был задержан и застрелен накануне вечером в уезде Руха.

Сообщается, что Азизи пытался выехать из Панджшера в Кабул, но был опознан и подвергнут пыткам талибами.

Теги: #талибан #панджшер
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