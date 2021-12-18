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15:20 18.12.2021

Талибы возобновили выдачу паспортов в Афганистане

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Талибы возобновили выдачу паспортов в Афганистане

Находящиеся у власти в Афганистане мятежники из движения "Талибан" объявили в субботу, что возобновляют выдачу гражданам паспортов, сообщают западные СМИ.

Талибы пояснили, что этот процесс начнется в воскресенье в Кабуле и некоторых других населенных пунктах. Пока что паспорта будут получать лишь те афганцы, которые ранее подавали заявку. Новые заявки планируется начать принимать с 10 января 2022 года.

Выдача паспортов в Афганистане прекратилась с момента прихода талибов к власти в августе 2021 года. В октябре новые власти начали выдавать паспорта, однако быстро столкнулись с техническими проблемами.

"Все технические неполадки решены, аппаратура, работающая с биометрическими данными, готова", - заявил Алам Гуль Хаккани, отвечающий в Афганистане за выдачу паспортов.

Эти документы в Афганистане используются исключительно для выезда за рубеж. Для многих жителей страны это стало крайне актуальным вопросом в связи с резким ухудшением гуманитарной обстановки.

Теги: #паспорта #афганистан #талибан
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