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14:53 08.09.2021

В ЕС не считают новое правительство Афганистана инклюзивным

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В ЕС не считают новое правительство Афганистана инклюзивным

В Евросоюзе в среду заявили, что объявленное движением "Талибан" правительство не соответствует критериям инклюзивности и не представляет все этнические и религиозные слои населения Афганистана.

"После первоначального анализа объявленных имен (членов правительства - ИФ) правительство не выглядит инклюзивным и не представляет различные группы в том, что касается богатого этнического и религиозного разнообразия Афганистана", - приводят европейские СМИ слова представителя ЕС.

Он отметил, что талибы на протяжении нескольких последних недель обещали, что сформированное ими правительство будет инклюзивным, и ЕС надеялся, что это будет соответствовать действительности.

Талибы во вторник сформировали правительство после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года на фоне вывода американских сил и их союзников с территории страны.

Большинство из получивших высокие должности в правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан, находятся под санкциями СБ ООН. При этом подавляющее большинство из 33 человек, получивших должности в правительстве, - пуштуны. Этнические меньшинства Афганистана представлены лишь двумя таджиками и одним узбеком.

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Теги: #правительство #афганистан #ес #талибан
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