Афганский журналист обвинил талибов в военных преступлениях против жителей Панджшера
Боевики движения "Талибан" проводят в Панджшере массовые казни и зачистки, угрожая местному населению, заявил афганский журналист, занимавший пост заместителя губернатора провинции Кабир Васик.
"Талибы без причины расстреливают мирных жителей, включая детей, что является военным преступлением и преступлением против человечности, - рассказал Васик "Aamaj News". - Они обыскивают дома влиятельных жителей, старост селений, мулл и адвокатов, оказывая сильнейшее психологическое давление на население, постоянно звучат угрозы убийств и арестов".
Во вторник вечером представитель движения Мухаммад Наим сообщил, что губернатором захваченной провинции назначен мавлави Кудратуллах Панджшери.
"В настоящее время в Панджшере установлена безопасность, и весь хаос остановлен. Мы пытаемся подготовить людей к возвращению в свои дома. Более 400 моджахедов размещены в разных частях Панджшера для обеспечения безопасности", - сообщил Наим в твиттер.
Одновременно местные журналисты сообщают, что Панджшеру грозит гуманитарная катастрофа.
"Талибан использует передовые военные средства для уничтожения любого движения. Женщины, дети и старики укрылись в горах и долинах. Голод и холод угрожают жизни тысяч людей", - сообщил один журналистов в социальных сетях.
По их сведениям, талибы контролирует правительственные учреждения, больницы, магазины на всей главной дороге, в каждом районе находится большое количество их бойцов. Талибы проводят обыски домов жителей, расположенных рядом с главной дорогой.
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