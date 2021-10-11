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07:55 11.10.2021

США на переговорах с талибами подтвердили, что будут судить о новом режиме Афганистана по его делам - Госдеп

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США на переговорах с талибами подтвердили, что будут судить о новом режиме Афганистана по его делам - Госдеп

Делегация США 9-10 октября обсудила с представителями движения "Талибан" проблемы безопасности и соблюдения прав человека в Афганистане, сообщил американский госдепартамент.

"Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности, терроризма и на вопросах безопасного выезда граждан США, других иностранных граждан и наших афганских партнеров, а также на правах человека, включая значимое участие женщин и девочек во всех аспектах афганского общества", - заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Он сообщил, что на переговорах обсуждался также вопрос о предоставлении Соединенными Штатами "значительной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу".

"Дискуссии с США были откровенными и профессиональными. Американская сторона вновь заявила, что о движении "Талибан" будет судить по его действиям, а не только по его словам", - отметил американский дипломат.

В свою очередь представитель "Талибан" назвал переговоры "хорошими" и заявил, что США согласились на предоставление Афганистану гуманитарной помощи, не увязывая ее с официальным признанием режима талибов.

Официальный представитель политического офиса "Талибан" Сухейль Шахин также сообщил агентству Associated Press (AP), что исполняющий обязанности министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки в ходе переговоров заверил Вашингтон, что талибы привержены тому, чтобы афганская территория не использовалась экстремистами для нападений на другие страны.

В то же время, в субботу талибы исключили сотрудничество с США по противодействию деятельности группировки "Исламское государство" в Афганистане.

"Мы способны самостоятельно бороться с ИГ", - сказал Шахин.

Переговоры прошли в столице Катара Дохе.

Теги: #талибан #переговоры #госдеп_сша
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