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05:02 10.09.2021

Талибы совершают этнические чистки в провинции Панджшер, изгнаны тысячи человек - сопротивление

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Талибы совершают этнические чистки в провинции Панджшер, изгнаны тысячи человек - сопротивление

Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари заявил, что представители движения "Талибан" ведут этнические чистки в провинции Панджшер и призвал международное сообщество вмешаться.

"Талибы изгнали тысячи людей из Панджшера. Они совершают этнические чистки, и мир все еще наблюдает и игнорирует эту ситуацию", - написал Назари в твиттер.

"Мы настоятельно призываем международное сообщество прекратить эти военные преступления", - добавил он.

Ранее о массовых казнях и зачистках в Панджшере сообщал афганский журналист, занимавший пост заместителя губернатора провинции Кабир Васик.

"Талибы без причины расстреливают мирных жителей, включая детей, что является военным преступлением и преступлением против человечности. Они обыскивают дома влиятельных жителей, старост селений, мулл и адвокатов, оказывая сильнейшее психологическое давление на население, постоянно звучат угрозы убийств и арестов", - рассказал Васик "Aamaj News.

В понедельник представители "Талибана" заявили об установлении контроля над всей страной после захвата долины Панджшер, в которой находился Фронт национального сопротивления, противостоящий талибам. Представители фронта сопротивления утверждают, что все еще находятся в этой долине.

Командует Фронтом национального сопротивления Ахмад Масуд - сын Ахмад Шаха Масуда.

Провинция Панджшер, расположенная в 70 км на север от Кабула, имеет стратегическое значение, так как через нее проходят перевалы, соединяющие юг и север Афганистана. Особенности местности провинции и расположенного в ней одноименного ущелья хорошо подходят для ведения партизанской войны.

Теги: #афганистан #панджшер #чистка
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