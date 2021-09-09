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15:01 09.09.2021

Талибы требуют исключить их лидеров из санкционных списков ООН и США

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Талибы требуют исключить их лидеров из санкционных списков ООН и США

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" в четверг потребовало исключить своих лидеров из санкционных списков США и ООН, передает агентство ЭФЭ.

"Призываем применить дипломатические инструменты, чтобы отказаться от данных неверных политик (в сфере санкций - ИФ)", - цитирует агентство заявление талибов.

Многие талибы, вошедшие в правительство Афганистана, фигурируют в списке лиц, в отношении которых действуют санкции СБ ООН. А, к примеру, новый глава МВД Сиражуддин Хаккани разыскивается ФБР: за информацию, которая поможет его поимке, США предлагают $5 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции не стал напрямую отвечать, какова будет позиция Вашингтона в том, что касается дальнейших взаимодействий с этим афганским министром.

Теги: #талибан #афганистан #санкции
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