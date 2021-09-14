Новый глава МИД Афганистана пообещал не допустить деятельность террористов в стране

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки во вторник заявил, что новое правительство страны не допустит, чтобы боевики использовали афганскую территорию для подготовки атак на другие страны, сообщает агентство Associated Press.

По словам Муттаки, руководство страны "привержено своим обещаниям" и сделает все, чтобы территория Афганистана не стала базой для атак на другие страны.

Он также указал, что пока неясно, сколько по времени будет действовать правительство в нынешнем составе и будут ли в него позднее включены представили других фракций, меньшинств или женщины.

На вопрос о возможности проведения выборов в стране, Муттаки призвал другие страны не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

Талибы на прошлой неделе объявили о ключевых назначениях в новом правительстве. Большинство из получивших высокие должности в правительстве Афганистана находятся под санкциями СБ ООН. При этом подавляющее большинство из 33 человек, получивших должности в правительстве, - пуштуны. Этнические меньшинства Афганистана представлены лишь двумя таджиками и одним узбеком.