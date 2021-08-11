Автомобили, дрифтовавшие на Софийской площади изъяты - покуратура

Киевская городская прокуратура изъяла автомобили на которых устроили экстремальный дрифт на Софийской площади в Киеве, сообщила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец на своей странице в Facebook во вторник.

"По состоянию на 19.30 обе машины изъяты, проводятся следственные действия", - сообщила Максимец.

Ранее сообщалось, утром 10 августа частная компания провела рекламное мероприятие с привлечением двух автомобилей, которые на пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому устроили "дрифт".

Представители частной компании не обращались в КП ДЭУ Шевченковского района относительно проведения съемок и согласования своих действий.

По предварительной информации, ориентировочный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.

Лицам, совершившим указанное правонарушение может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор - является памятником архитектуры ХІ века, входит в Список наследия ЮНЕСКО.