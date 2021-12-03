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14:47 03.12.2021

В Киеве к Рождеству планируют разместить самый большой вертеп в Европе

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В Киеве к Рождеству планируют разместить самый большой вертеп в Европе

Главная праздничная локация на Софийской площади в Киеве в этом году будет посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос, главную елку страны традиционно зажгут 19 декабря, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Как сообщает КГГА на своем сайте, на Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок. Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

По информации Департамента культуры КГГА, основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений – игрушки красного и золотого цвета и 10-километровая гирлянда.

"В частности, в программе празднования были учтены потребности разных слоев населения, обеспечен свободный доступ к празднику инклюзивных групп, а также строгое выполнение противоэпидемических мероприятий", – отметила директор департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Отмечается, что новогоднюю елку высотой 31 м торжественно засветят в столице 19 декабря. Вокруг елки разместят развлекательные локации: фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут продолжаться выступления и конкурсы.

Кроме того, вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток. Также на площади разместят арт-зону для отдыха. На Владимирском проезде будут работать ярмарка и зона фудкорта.

Теги: #киев #кгга #вертеп #софийская_площадь
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