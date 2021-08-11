События

17:58 11.08.2021

Реконструкция Софийской площади в Киеве должна быть проведена по результатам архитектурного конкурса – эксперт

2 мин читать
Реконструкция Софийской площади в Киеве должна быть проведена по результатам архитектурного конкурса – эксперт

Реконструкция Софийской площади должна быть проведена по результатам архитектурного конкурса, сообщил первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко агентству "Интерфакс-Украина".

"Главная историческая площадь, где произошли все знаковые события для создания государственности Украины, должна стать удобной и для горожан, и для гостей города. Должны появиться и зоны высадки туристических автобусов, и зеленая тенистая зона отдыха, и многое другое", - сказал Кириленко.

Как сообщалось, утром 10 августа компания Red Bull, снимавшая на Софийской площади рекламный ролик, повредила брусчатку экстремальным дрифтом автомобилей. По предварительной информации, ориентировочный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.

Компания заверила, что оставит место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, как до начала съемки, однако на утро 11 августа следы от шин остались не смытыми.

Днем 11 августа к очистке площади присоединились несколько компаний – проект "Києве, мий"Biosphere Corporation и др.

СЕО промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергей Пилипенко выразил готовность бесплатно предоставить столичной власти плитку для реконструкции Софийской площади в Киеве.

"Каждый киевлянин, который хоть раз прогуливался по этой площади, знает, что плитка на Софийской площади уже давно нуждается в замене. Поэтому мы с командой "Ковальская" как социально ответственный бизнес решили помочь городу и готовы бесплатно предоставить свои материалы, чтобы полностью реконструировать площадь", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как отмечает Кириленко, мощение на Софийской площади, безусловно, нуждается в замене. «Несколько лет назад к нам пришли с проектом реконструкции, однако он лишь дублировал проект 1998, когда Софийской площади придали нынешний вид. С небольшим изменением, вместо клинкера – гранит, ориентировочный бюджет был около 120 млн грн. Мы не дали своего согласия, ведь такие работы лишь консервируют, а не решают проблемы площади. К примеру, на ней сейчас нет даже системы ливневок", - сказал Кириленко.

По его словам, на сегодня Софийская площадь выполняет в будние дни лишь транзитную функцию, поскольку на ней нет ни тени, ни лавочек.

"Мы надеемся, что вопрос реконструкции Софийской площади будет решен не спонтанно и побыстрее, а с учетом всех актуальных вопросов", - отметил Кириленко.

Памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор является памятником архитектуры ХІ века, входит в Список наследия ЮНЕСКО.

Теги: #недвижимость #реконструкция #софийская_площадь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 11.08.2021
Застройщики будут уплачивать налоги на недвижимость за счет собственной сверхприбыли – первый вице-премьер

Застройщики будут уплачивать налоги на недвижимость за счет собственной сверхприбыли – первый вице-премьер

12:58 11.08.2021
Стартовала реконструкция спортивной зоны на острове Хортица - Служба автодорог

Стартовала реконструкция спортивной зоны на острове Хортица - Служба автодорог

08:01 11.08.2021
Автомобили, дрифтовавшие на Софийской площади изъяты - покуратура

Автомобили, дрифтовавшие на Софийской площади изъяты - покуратура

15:55 10.08.2021
Организаторам съемки рекламного дрифта с логотипами Red Bull на Софийской площади грозит до 4-5 лет – МВД

Организаторам съемки рекламного дрифта с логотипами Red Bull на Софийской площади грозит до 4-5 лет – МВД

15:20 10.08.2021
Ткаченко просит Нацполицию и КГГА тщательно расследовать инцидент с проведением съемок на Софийской площади

Ткаченко просит Нацполицию и КГГА тщательно расследовать инцидент с проведением съемок на Софийской площади

14:37 10.08.2021
Власть Киева не давала никаких разрешений на организацию и проведение съемок на Софийской площади

Власть Киева не давала никаких разрешений на организацию и проведение съемок на Софийской площади

14:16 10.08.2021
ФГВФЛ продал главный офис ВТБ Банка в центре Киева "Дипробудмашине" Григорьева

ФГВФЛ продал главный офис ВТБ Банка в центре Киева "Дипробудмашине" Григорьева

09:59 06.08.2021
ГАРТ вводит "знак безопасности" для отелей в Украине, персонал которых полностью вакцинирован

ГАРТ вводит "знак безопасности" для отелей в Украине, персонал которых полностью вакцинирован

17:31 05.08.2021
Недвижимость в Украине с начала пандемии подорожала на 16%, на этапе строительства – на 19% – OLX

Недвижимость в Украине с начала пандемии подорожала на 16%, на этапе строительства – на 19% – OLX

18:38 04.08.2021
Минкультуры утвердил историко-архитектурный опорный план Киева – Ткаченко

Минкультуры утвердил историко-архитектурный опорный план Киева – Ткаченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и Германия обсудят гарантии исполнения обязательств по "Северному потоку-2" – пресс-секретарь Зеленского

Пресс-секретарь Зеленского: заявление Резникова о размещении американских подразделений в Украине - размышления, а не намерение

На Донбассе боец ВСУ получил ранение в результате обстрела российскими наемниками

В справившейся с лесными пожарами Турции начались наводнения

В Киеве разоблачили криптообменники, через которые финансировались провокации ко Дню независимости

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело о получении неправомерной выгоды нардепом Юрченко направлено в суд

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили условия перемирия, ранен украинский боец, погиб мирный житель

Украина и Германия обсудят гарантии исполнения обязательств по "Северному потоку-2" – пресс-секретарь Зеленского

Пресс-секретарь Зеленского: заявление Резникова о размещении американских подразделений в Украине - размышления, а не намерение

Суд признал обвинения нардепа Лероса в адрес Дениса Ермака недостоверной и порочащей деловую репутацию информацией

Границы украинских громад появились на публичной кадастровой карте

Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины до 2025 года

На Донбассе боец ВСУ получил ранение в результате обстрела российскими наемниками

СБУ обнаружила у трех депутатов Кировоградской области арсенал с оружием, среди них - руководитель облорганизации ВО "Свобода"

Украинско-американская ракета Antares второй раз в 2021 г. вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА