Реконструкция Софийской площади в Киеве должна быть проведена по результатам архитектурного конкурса – эксперт

Реконструкция Софийской площади должна быть проведена по результатам архитектурного конкурса, сообщил первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко агентству "Интерфакс-Украина".

"Главная историческая площадь, где произошли все знаковые события для создания государственности Украины, должна стать удобной и для горожан, и для гостей города. Должны появиться и зоны высадки туристических автобусов, и зеленая тенистая зона отдыха, и многое другое", - сказал Кириленко.

Как сообщалось, утром 10 августа компания Red Bull, снимавшая на Софийской площади рекламный ролик, повредила брусчатку экстремальным дрифтом автомобилей. По предварительной информации, ориентировочный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.

Компания заверила, что оставит место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, как до начала съемки, однако на утро 11 августа следы от шин остались не смытыми.

Днем 11 августа к очистке площади присоединились несколько компаний – проект "Києве, мий", Biosphere Corporation и др.

СЕО промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергей Пилипенко выразил готовность бесплатно предоставить столичной власти плитку для реконструкции Софийской площади в Киеве.

"Каждый киевлянин, который хоть раз прогуливался по этой площади, знает, что плитка на Софийской площади уже давно нуждается в замене. Поэтому мы с командой "Ковальская" как социально ответственный бизнес решили помочь городу и готовы бесплатно предоставить свои материалы, чтобы полностью реконструировать площадь", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как отмечает Кириленко, мощение на Софийской площади, безусловно, нуждается в замене. «Несколько лет назад к нам пришли с проектом реконструкции, однако он лишь дублировал проект 1998, когда Софийской площади придали нынешний вид. С небольшим изменением, вместо клинкера – гранит, ориентировочный бюджет был около 120 млн грн. Мы не дали своего согласия, ведь такие работы лишь консервируют, а не решают проблемы площади. К примеру, на ней сейчас нет даже системы ливневок", - сказал Кириленко.

По его словам, на сегодня Софийская площадь выполняет в будние дни лишь транзитную функцию, поскольку на ней нет ни тени, ни лавочек.

"Мы надеемся, что вопрос реконструкции Софийской площади будет решен не спонтанно и побыстрее, а с учетом всех актуальных вопросов", - отметил Кириленко.

Памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор является памятником архитектуры ХІ века, входит в Список наследия ЮНЕСКО.