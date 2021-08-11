Компания "Red Bull" извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве

Компания "Red Bull", которая снимала на Софийской площади рекламу и повредила брусчатку экстремальным дрифтом автомобилей, извинилась на своей официальной странице Инстаграм, сообщает Бабель.

"Red Bull Украина" просит прощения у жителей Киева и городской власти за видеосъемку, что сегодня утром происходила на Софийской площади. К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур. Это было упущением с нашей стороны и мы глубоко об этом сожалеем", - отметили в компании.

Также компания заверила, что оставит место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала съемки.

Отмечается, что восстановление Софийской площади сейчас продолжается.

"Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет", - добавили в "Red Bull Украина".

Ранее сообщалось, что Киевская городская прокуратура изъяла автомобили, на которых осуществлялся дрифт.

Утром 10 августа частная компания провела рекламное мероприятие с привлечением двух автомобилей, которые на пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому устроили "дрифт".

Представители частной компании не обращались в КП ДЭУ Шевченковского района относительно проведения съемок и согласования своих действий.

По предварительной информации, ориентировочный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.

Лицам, совершившим указанное правонарушение может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор - является памятником архитектуры ХІ века, входит в Список наследия ЮНЕСКО.