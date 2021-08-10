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19:03 10.08.2021

Киевские правоохранители рассматривают возможность изъятия автомобилей, дрифтовавших на Софийской площади – прокуратура

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Киевские правоохранители рассматривают возможность изъятия автомобилей, дрифтовавших на Софийской площади – прокуратура

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают вопрос изъятия автомобилей, которые дрифтовали утром 10 августа на Софийской площади в Киеве, в результате чего клинкерному покрытию площади был нанесен ущерб на сумму в почти 50 тыс. грн, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник.

"Утром 10 августа частная компания провела рекламное мероприятие с привлечением двух автомобилей, которые на пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому устроили "дрифт". Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что первоочередными следственными действиями было установлено, что представители частной компании не обращались в КП ДЭУ Шевченковского района относительно проведения съемок и согласования своих действий.

"По предварительной информации, ориентировочный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному преступлению. Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках", - отмечают в прокуратуре.

Там добавляют, что лицам, совершившим указанное правонарушение может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор - является памятником архитектуры ХІ века, входит в Список наследия ЮНЕСКО.

Теги: #киев #прокуратура #дрифт
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