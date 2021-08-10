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15:55 10.08.2021

Организаторам съемки рекламного дрифта с логотипами Red Bull на Софийской площади грозит до 4-5 лет – МВД

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Организаторам съемки рекламного дрифта с логотипами Red Bull на Софийской площади грозит до 4-5 лет – МВД

Организаторы рекламной съемки дрифта двух автомобилей с логотипами Red Bull на Софийской площади в центре Киева утром во вторник не получили разрешение местных властей и согласования от полиции Киева, говорится в сообщении МВД Украины в Твиттере.

"Теперь им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет", – указывают правоохранители.

МВД отметило, что открыто уголовное производство, проводятся следственные действия и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.

Экс-народный депутат Игорь Луценко опубликовал в Facebook письмо ООО "Ред Булл Украина" начальнику главного управления Нацполиции в Киеве с просьбой предоставить разрешение на организацию и съемку дрифта чемпиона мира по дрифту Конора Шанахана (Conor Shanahan) и чемпиона Украины Александра Гринчука с гарантиями полной очистки площади и "восстановления локации в первозданный вид".

По данным Луценко, организатор съемок пока оштрафован на 1700 грн "киевской властью".

В настоящее время проводится очистка следов шин на площади.

Помимо того на странице Facebook Red Bull под последним постом о чемпионе мира по виндсерфингу украинцы массово оставляют комментарии на английском, украинском и русском языках с резкой критикой компании.

Теги: #киев #съемки #полиция #софийская_площадь
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