Власть Киева не давала никаких разрешений на организацию и проведение съемок на Софийской площади

Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение рекламных съемок с использованием экстремальных элементов на Софийской площади, сообщила пресс-служба КГГА.

По ее данным, во вторник утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки, в ходе которых, в частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. Специальных ограждений не были установлены. В опасности находились все пешеходы, проходившие мимо.

С балансодержателем территории эта съемка также не было согласована, утверждают в КГГА.

"Департамент культуры шокирован видео с Софийской площади, где были устроены гонки на автомобилях. Мы считаем это актом дерзкого неуважения к историческому памятнику мирового значения, каковым является София Киевская", - прокомментировала произошедшее агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Как сообщает пресс-служба КГГА, город обратился в полицию для расследования инцидента и установления причастных к нему лиц.