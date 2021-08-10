События

15:20 10.08.2021

Ткаченко просит Нацполицию и КГГА тщательно расследовать инцидент с проведением съемок на Софийской площади

1 мин читать
Ткаченко просит Нацполицию и КГГА тщательно расследовать инцидент с проведением съемок на Софийской площади

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию тщательно расследовать инцидент с проведение съемок на Софийской площади.

"Многие уже видел видео экстремального вождения на Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО. И здесь даже дело не в пыльной мостовой, которую хорошо, что уже отмывают. А в, во-первых, ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых - отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих - законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

В связи с этим министр обратился к Нацполиции и КГГА с просьбой о тщательном расследовании, а также заявил, что со своей стороны Министерство также выясняет, как такое стало возможным.

"Также очевидно, что это является поводом, чтобы наше министерство имело рычаги накладывать штрафы или запрет, если такое будет происходить у исторических памятников", - заявил Ткаченко.

Как сообщалось, городская власть Киева не давала никаких разрешений на организацию и проведение рекламных съемок с использованием экстремальных элементов на Софийской площади.

 

Теги: #ткаченко #минкультуры #софийская_площадь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:55 10.08.2021
Организаторам съемки рекламного дрифта с логотипами Red Bull на Софийской площади грозит до 4-5 лет – МВД

Организаторам съемки рекламного дрифта с логотипами Red Bull на Софийской площади грозит до 4-5 лет – МВД

14:37 10.08.2021
Власть Киева не давала никаких разрешений на организацию и проведение съемок на Софийской площади

Власть Киева не давала никаких разрешений на организацию и проведение съемок на Софийской площади

09:47 10.08.2021
Минкультуры и УИНП обвиняют власти Перемышля в односторонних поисковых работах, несмотря на двусторонние договоренности

Минкультуры и УИНП обвиняют власти Перемышля в односторонних поисковых работах, несмотря на двусторонние договоренности

13:41 04.08.2021
Украина номинировала на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО 17 объектов

Украина номинировала на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО 17 объектов

15:43 30.07.2021
Разумков опроверг информацию о возможной отставке Ткаченко с поста министра культуры

Разумков опроверг информацию о возможной отставке Ткаченко с поста министра культуры

18:11 27.07.2021
Минкультуры не разрешало проведение земляных работ и перестройку усадьбы Терещенко в Киеве - заявление

Минкультуры не разрешало проведение земляных работ и перестройку усадьбы Терещенко в Киеве - заявление

12:23 24.07.2021
Ткаченко санкциях против "Вайлдберриз": ритейл из РФ, который, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат не будет работать в Украине

Ткаченко санкциях против "Вайлдберриз": ритейл из РФ, который, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат не будет работать в Украине

15:34 22.07.2021
Минкультуры предоставит зданию "Квиты Украины" охранный статус, как только КГГА предоставит ему статус архитектурного памятника

Минкультуры предоставит зданию "Квиты Украины" охранный статус, как только КГГА предоставит ему статус архитектурного памятника

18:53 12.07.2021
Работы по демонтажу здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо немедленно остановить - Ткаченко

Работы по демонтажу здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо немедленно остановить - Ткаченко

09:31 05.07.2021
Минкультуры Украины внесло российского комментатора Губерниева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внесло российского комментатора Губерниева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины в Черном и Азовском морях – госсекретарь США Блинкен

Нацполиция разоблачила злоупотребления ГПЗКУ, идут обыски

Организаторам съемки рекламного дрифта с логотипами Red Bull на Софийской площади грозит до 4-5 лет – МВД

СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", планировавшую теракты в Украине

Резников выступает за развертывание сил ПВО и размещение американских подразделений в Украине в ответ на эскалацию в оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины в Черном и Азовском морях – госсекретарь США Блинкен

Количество участников саммита "Крымской платформы" возросло до 37 - Кулеба

Нацполиция разоблачила злоупотребления ГПЗКУ, идут обыски

Недопуск невакцинированных педагогов к работе в школе является незаконным – образовательный омбудсмен

Экс-министр нацбезопасности США стал арбитром в инициированном компаниями Коломойского и Боголюбова споре с США

При ухудшении эпидситуации учебным заведениям для полноценной работы нужно будет иметь не менее 80% полностью вакцинированного персонала - Минобразования

СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", планировавшую теракты в Украине

Нардеп Гончаренко инициировал переименование Одесского худмузея в честь Ройтбурда

Резников выступает за развертывание сил ПВО и размещение американских подразделений в Украине в ответ на эскалацию в оккупированном Крыму

Убийство третьего заключенного в ОРДО не подтверждено, мотивами являются криминальные разборки – Гармаш

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА