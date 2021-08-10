Ткаченко просит Нацполицию и КГГА тщательно расследовать инцидент с проведением съемок на Софийской площади

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию тщательно расследовать инцидент с проведение съемок на Софийской площади.

"Многие уже видел видео экстремального вождения на Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО. И здесь даже дело не в пыльной мостовой, которую хорошо, что уже отмывают. А в, во-первых, ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых - отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих - законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

В связи с этим министр обратился к Нацполиции и КГГА с просьбой о тщательном расследовании, а также заявил, что со своей стороны Министерство также выясняет, как такое стало возможным.

"Также очевидно, что это является поводом, чтобы наше министерство имело рычаги накладывать штрафы или запрет, если такое будет происходить у исторических памятников", - заявил Ткаченко.

Как сообщалось, городская власть Киева не давала никаких разрешений на организацию и проведение рекламных съемок с использованием экстремальных элементов на Софийской площади.