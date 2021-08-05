Злочевский переоформил контроль над своими газодобывающими активами на дочерей

Дочери экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского Анна и Карина стали конечными бенефициарными собственниками его добывающих украинских активов.

Согласно проведенному агентством "Интерфакс-Украина" мониторингу реестра министерства юстиции, Анна и Карина через ряд кипрских компаний являются бенефициарами "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест", "Геоюнит" и "Нафтогазопромыслова геология".

При этом, минимум, с начала 2021 года не обновляются и не работают веб-сайт и страница Burisma Group в Facebook, которая объединяла все вышеуказанные компании.

Как сообщалось, в июне 2020 года НАБУ и САП задержали с поличным трех человек сразу после предоставления $6 млн неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра экологии, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, касающейся экс-министра.

Эпизод, в котором руководству антикоррупционных органов предлагалась неправомерная выгода, касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банк" (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича) и легализации этих средств. В этом деле сообщено о подозрении ряду лиц, в том числе и бывшему министру.

По данным НАБУ, это стала самая большая в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям.