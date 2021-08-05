События

19:42 05.08.2021

Злочевский переоформил контроль над своими газодобывающими активами на дочерей

1 мин читать
Злочевский переоформил контроль над своими газодобывающими активами на дочерей

Дочери экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского Анна и Карина стали конечными бенефициарными собственниками его добывающих украинских активов.

Согласно проведенному агентством "Интерфакс-Украина" мониторингу реестра министерства юстиции, Анна и Карина через ряд кипрских компаний являются бенефициарами "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест", "Геоюнит" и "Нафтогазопромыслова геология".

При этом, минимум, с начала 2021 года не обновляются и не работают веб-сайт и страница Burisma Group в Facebook, которая объединяла все вышеуказанные компании.

Как сообщалось, в июне 2020 года НАБУ и САП задержали с поличным трех человек сразу после предоставления $6 млн неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра экологии, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, касающейся экс-министра.

Эпизод, в котором руководству антикоррупционных органов предлагалась неправомерная выгода, касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банк" (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича) и легализации этих средств. В этом деле сообщено о подозрении ряду лиц, в том числе и бывшему министру.

По данным НАБУ, это стала самая большая в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям.

Теги: #газактивы #злочевский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:46 05.08.2021
АМКУ разрешил компании Злочевских получить контроль над тремя нефтегазовыми площадями в Луганской области

АМКУ разрешил компании Злочевских получить контроль над тремя нефтегазовыми площадями в Луганской области

12:32 17.06.2021
Суд дал условный срок фигурантке дела о "взятке Злочевского" в $5 млн

Суд дал условный срок фигурантке дела о "взятке Злочевского" в $5 млн

15:20 02.04.2021
Дело о "взятке Злочевского" передано в суд - САП

Дело о "взятке Злочевского" передано в суд - САП

18:20 31.12.2020
В Офисе генпрокурора не принимали решения об изменении подследственности по делу о рекордной взятке руководству САП - заявление

В Офисе генпрокурора не принимали решения об изменении подследственности по делу о рекордной взятке руководству САП - заявление

12:57 31.12.2020
НАБУ обнародовало видеоматериалы по делу о "взятке Злочевского"

НАБУ обнародовало видеоматериалы по делу о "взятке Злочевского"

11:43 31.12.2020
В НАБУ заявляют, что подозреваемые могут избежать ответственности в деле о крупнейшей в истории Украины взятке

В НАБУ заявляют, что подозреваемые могут избежать ответственности в деле о крупнейшей в истории Украины взятке

18:24 30.12.2020
Решение о смене подследственности в деле о попытке подкупа руководства антикоррупционных органов оспорят в апелляционном суде – САП

Решение о смене подследственности в деле о попытке подкупа руководства антикоррупционных органов оспорят в апелляционном суде – САП

14:02 17.08.2020
Суд заочно арестовал экс-министра Злочевского

Суд заочно арестовал экс-министра Злочевского

19:33 10.08.2020
Экс-министр экологии Злочевский объявлен в розыск по делу о предложении взятки руководству НАБУ и САП

Экс-министр экологии Злочевский объявлен в розыск по делу о предложении взятки руководству НАБУ и САП

15:26 01.07.2020
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский понимает, что на временно оккупированных территориях будет опасно отмечать День независимости Украины

Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию на Донбассе

Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная - Зеленский

Венедиктова анонсировала рассекречивание результатов расследования Иловайской трагедии

В Житомирской области "черные копатели" добывали тротил из авиабомб времен Второй мировой

ПОСЛЕДНЕЕ

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в июле сохранился на уровне "очень высокий" из-за небольших осадков и жары – мониторинг

Зеленский понимает, что на временно оккупированных территориях будет опасно отмечать День независимости Украины

Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию на Донбассе

Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная - Зеленский

Около пяти тысяч хасидов уже прибыли в Умань – СМИ

ВАКС избрал меру пресечения подозреваемому в получении взятки председателю Харьковского облсовета

По Запорожским мостам можно будет проехать с левого на правый берег уже в этом году - замглавы ОП

В Малайзии впервые за время пандемии выявили за сутки более 20 тыс. случаев COVID-19

Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен местный житель

Литва передала Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА