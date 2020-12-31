В НАБУ заявляют, что подозреваемые могут избежать ответственности в деле о крупнейшей в истории Украины взятке

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявляют о беспрецедентном сопротивлении со стороны отдельных сотрудников Офиса генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева, из-за которого министр времен президента Виктора Януковича может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление.

В НАБУ не упоминают имени упоминаемого экс-министра. Как известно, речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николае Злочевском.

"Детективы НАБУ разоблачили пособников экс-министра в июне 2020 года, сразу после предоставления ими неправомерной выгоды в $5 млн в интересах экс-министра. Это - самая большая в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям… Несмотря на тот факт, что дело уже расследовано, Печерский районный суд города Киева 24 декабря 2020 года тайно, без участия прокуроров САП, принял решение, которым фактически обязал Генерального прокурора забрать производство у НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

В Бюро назвали это решение Печерского райсуда незаконным, поскольку закон прямо запрещает передавать дела Национального бюро в другие органы досудебного расследования.

"Учитывая изложенное и в свете установленных детективами НАБУ фактов, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-министра экологии и природных ресурсов на действующих должностных лиц в органах власти, в том числе правоохранительных органах, передача дела в другой орган досудебного расследования может привести к тому, что топ-чиновник, разоблаченный на совершении коррупционного преступления, избежит ответственности за содеянное", - подчеркивают в НАБУ.

В ведомстве также отметили, что такого количества явно незаконных действий органов и органов судебной власти не наблюдалось за весь период существования антикоррупционных органов.

Днем ранее в САП заявили, что решение Печерского райсуда передаче другому органу досудебного расследования дела о попытке подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов обжалуется в Высшем антикоррупционном суде.

Экс-министр экологии с другими лицами пытались подкупить за $5 млн руководителей НАБУ и САП, чтобы те закрыли уголовное производство по подозрению в завладении и дальнейшей легализации средств, выделенных Нацбанком в качестве рефинансирования частном "Реал-Банка".

Досудебное расследование в указанном производстве было завершено 1 декабря 2020 года.