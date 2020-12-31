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18:20 31.12.2020

В Офисе генпрокурора не принимали решения об изменении подследственности по делу о рекордной взятке руководству САП - заявление

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В Офисе генпрокурора не принимали решения об изменении подследственности по делу о рекордной взятке руководству САП - заявление

В Офисе генерального прокурора заявляют, что по состоянию на четверг, 31 декабря, решения в вопросе расследования так называемого дела о предоставлении взятки руководству НАБУ и САП, в котором подозревается бывший министр экологии Украины времен президента Виктора Януковича, не принималось.

"Сегодня в СМИ появилась новость о том, что Офис генпрокурора пытается защитить экс-министра экологии времен Януковича. Хотим предостеречь авторов этой фантастической заметки - введение общественности в заблуждение и сознательно спланированная фальсификация фактов не делает чести офицерам правоохранительных органов Украины", - говорится в заявлении Офиса генпрокурора, обнародованном в четверг вечером.

Действительно, отмечают в Офисе, постановлением следственного судьи Печерского райсуда Киева Ильевой от 24 декабря 2020г по делу №757/50347/20-к, жалоба адвоката в интересах подозреваемого на бездействие генпрокурора генпрокурора Ирины Венедиктовой в деле №52020000000000362 от 03.06.2020 о решении спора о подследственности, была удовлетворена. В своем постановлении судья постановила изменить подследственность в указанном уголовном производстве и поручить расследование другому органу досудебного расследования. Такое решение следственного судьи Печерского райсуда Киева было обжаловано Офисом генпрокурора в апелляционном порядке.

"По состоянию на 31.12.2020 ни генпрокурором Венедиктовой, ни кем-либо другим из числа руководства Офиса генерального прокурора не принималось решение об изменении подследственности в уголовном производстве №52020000000000362 от 03.06.2020. Любая информация, которая прямо или косвенно подтверждает это утверждение – ложь", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, среди подозреваемых по делу - первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве (ч.5 ст.27 ч.4 ст.369 УК Украины); один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов (ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины); экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии (ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины). В июне 2020 года НАБУ и САП задержали с поличным трех человек сразу после предоставления $5 млн неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в Национального бюро по подследственности, в части, касающейся экс-министра экологии. Всем задержанным Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Эпизод, в котором руководству антикоррупционных органов предлагалась неправомерная выгода, касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк" (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича) и легализации этих средств. В этом деле сообщено о подозрении ряду лиц, в том числе и бывшему министру.

В Офисе генпрокурора не упоминают имени упоминаемого экс-министра экологии и природных ресурсов. Как известно, речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николае Злочевском.

Теги: #набу #генпрокуратура #злочевский
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