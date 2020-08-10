Экс-министр экологии Злочевский объявлен в розыск по делу о предложении взятки руководству НАБУ и САП

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины времен президента Виктора Януковича Николай Злочевский объявлен в розыск в уголовном производстве о предоставлении неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "розыск", Злочевский исчез 1 февраля 2018 вгода в Одессе и в настоящее время имеет статус скрывающегося от органов досудебного следствия. Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение), мера пресечения к нему не применялась.

Как сообщалось, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП и руководству НАБУ. Предварительно их действия были квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины. 15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн. Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

1 июля НАБУ и САП сообщили Злочевскому о подозрении в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов. Предварительная квалификация инкриминируемого действия - ч.3 ст.27 ч.4 ст.369 УК. "Поскольку местонахождение указанного лица пока не установлено, сообщение о подозрении осуществлено в соответствии со ст.135, ст.278 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).