АМКУ разрешил компании Злочевских получить контроль над тремя нефтегазовыми площадями в Луганской области

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "Промышленная компания "Газвыдобування" Анны и Карины Злочевских (дочери экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского - ИФ) сконцентрировать более 50% в ООО "Техногазиндустрия".

Согласно сообщению АМКУ, разрешение выдано по итогам заседания комитета в четверг.

По данным "Геоинформ Украина", "Техногазиндустрия" владеет тремя специальными разрешениями на недропользование на Осколоновскую, Кряковскую и Восточновергунскую нефтегазовые площади (все – Луганская обл.).

Как сообщалось, согласно мониторингу агентства "Интерфакс-Украина" бенефициарами всех ключевых компаний группы Burisma Злочевского, которая осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов, стали его дочери Анна и Карина.

Они, в частности, стали бенефициарами "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест", "Геоюнит" и "Нафтогазопромыслова геология".

С начала 2021 года не обновляются и не работают веб-сайт и Facebook-страница Burisma, которая объединяла все вышеуказанные компании.

Burisma добывает около 1 млрд куб. м газа в год.