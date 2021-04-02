Дело о "взятке Злочевского" передано в суд - САП

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры передали в Высший антикоррупционный суд дело в попытке подкупа руководства САП и Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению трех лиц в попытке подкупа руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов времен прежней власти", - сообщает пресс-служба САП.

Речь идет о первом заместителе начальника ГУ ГНС в г. Киеве (на момент совершения преступления), одном из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов, и бывшем главе одного из департаментов ГФС Украины, который является доверенным лицом бывшего министра экологии.

Отмечается, что расследование в отношении организатора преступления - бывшего министра экологии и природных ресурсов по ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (организация преступления, дача взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

В САП не называют имя упоминаемого экс-министра. Как известно, речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов Украины Николае Злочевском.

Как сообщалось, в июне 2020 года НАБУ и САП задержали с поличным трех человек сразу после предоставления $5 млн неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, касающейся экс-министра экологии. Всем задержанным Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Эпизод, в котором руководству антикоррупционных органов предлагалась неправомерная выгода, касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк" (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича) и легализации этих средств. В этом деле уведомлен о подозрении ряд лиц, в том числе и бывший министр.

По данным НАБУ, это была самая крупная в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям.

Досудебное расследование в указанном производстве было завершено 1 декабря 2020 года.