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12:32 17.06.2021

Суд дал условный срок фигурантке дела о "взятке Злочевского" в $5 млн

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Суд дал условный срок фигурантке дела о "взятке Злочевского" в $5 млн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение между прокурором и бывшей чиновницей Государственной фискальной службы (ГФС) – фигуранткой дела о попытке подкупа руководства антикоррупционных органов - и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на два года.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение, заключенное между прокурором САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ИФ) и бывшей начальницей департамента Государственной фискальной службы Украины и признала ее виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины (неправомерная выгода). На основании соглашения о признании виновности от 15.06.2021 суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества", - говорится в сообщении ВАКС на его сайте в четверг.

При этом отмечается, что суд освободил обвиняемую от наказания в виде пяти лет лишения свободы и определил испытательный срок в два года.

Коллегия судей также отменила ей меру пресечения в виде залога и возложила на бывшую чиновницу ряд обязательств.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

В суде напоминают, что, по версии стороны обвинения, руководитель одного из департаментов ГФС "в интересах экс-министра экологии вошла в сговор с группой лиц с целью обеспечения предоставления неправомерной выгоды руководству САП и НАБУ за якобы закрытие уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии".

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в антикоррупционных органах, речь идет о бывшем руководителе одного из департаментов ГФС Елене Мазуровой.

В июне 2020 года НАБУ и САП задержали с поличным трех человек сразу после предоставления $5 млн неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, касающейся экс-министра экологии. Всем задержанным ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Эпизод, в котором руководству антикоррупционных органов предлагалась неправомерная выгода, касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк" (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Виктора Януковича) и легализации этих средств. В этом деле уведомлен о подозрении ряд лиц, в том числе и бывший министр.

В апреле 2021 года прокуроры САП передали в ВАКС дело в попытке подкупа руководства САП и НАБУ. Фигуранты дела - первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве (на момент совершения преступления), один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов, и бывшая глава одного из департаментов ГФС Украины, которая являлась доверенным лицом бывшего министра экологии.

Теги: #фигурант #злочевский #вакс
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