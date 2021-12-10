Экс-замглавы МВД Грузии стал фигурантом уголовного дела о незаконном въезде в страну Саакашвили

Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное преследование бывшего замминистра внутренних дел страны Георгия Лорткипанидзе, его обвиняют в оказании помощи экс-президенту Михеилу Саакашвили при незаконном пересечении государственной границы.

"Следствием установлено, что Георгий Лорткипанидзе знал о намерении незаконного пересечения государственной границы Грузии Михеилом Саакашвили и разработал конкретный план", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что еще в апреле 2021 года Лорткипанидзе встретился с водителем трейлера Элгуджой Цомая и уговорил его на личном грузовом транспорте переправить Саакашвили из Украины в Грузию.

В середине сентября Лорткипанидзе вновь связался с Цомая и потребовал направиться на своем транспорте в Украину, что тот и сделал 20 сентября, где загрузился молочными продуктами и ждал дальнейших указаний.

"26 сентября находящегося в розыске Михеила Саакашвили доставили в украинский порт Черноморск и поместили на специально оборудованном месте в прицепе трейлера на грузовом корабле "Вильнюс" и незаконно доставили в порт Поти", - сообщает ведомство.

Прокуратура приводит запись телефонного разговора между Лорткипанидзе и Цомая о конкретных действиях, связанных с доставкой Саакашвили в Грузию.

Также сообщается, что против Лорткипанидзе ранее было возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий при силовом разгоне митинга в Тбилиси 26 мая 2011 года. Дело находится на рассмотрении следствия.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили - фигурант нескольких уголовных дел. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.