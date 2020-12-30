Решение о смене подследственности в деле о попытке подкупа руководства антикоррупционных органов оспорят в апелляционном суде – САП

Решение Печерского районного суда Киева о передаче другому органу досудебного расследования дела о попытке подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов обжалуется в Высшем антикоррупционном суде, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Постановление обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда 29 декабря 2020 года и в соответствии со сведениями, размещенными на портале судебной власти, 30 декабря 2020 года дело назначено к апелляционному рассмотрению", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Как уточнили в САП, адвокат подозреваемого по делу подал две аналогичные по содержанию жалобы на действия прокурора касательно нерассмотрения заявления о решении спора о подследственности, обе - в Печерский суд.

Первая жалоба постановлением следственного судьи от 2 декабря 2020 года была возвращена. Рассмотрение второй неоднократно откладывалось, и в итоге 24 декабря 2020 года, без участия прокурора, следственная судья приняла решение удовлетворить жалобу и обязать рассмотреть спор о подследственности, передав уголовное производство другому органу досудебного расследования.

"На неоднократные письменные обращения Специализированной антикоррупционной прокуратуры получить короткий или полный текст указанного постановления не усматривалось возможным в связи с отказом суда предоставить судебное решение. В Едином государственном реестре судебных решений указанное постановление отсутствует", - подчеркнули в САП.

В то же время представитель суда сообщил, что материалы дела по состоянию на 30 декабря 2020 года уже были направлены в Киевский апелляционный суд, а запрашиваемое решение 29 декабря 2020 года было выдано представителю Офиса генерального прокурора (не прокурору ЧАП), который за ним прибыл. В САП отметили, что прокуроры Офиса генпрокурора не являются прокурорами в данном уголовном производстве и не могут принимать участие в процессуальных действиях.

"Учитывая изложенное усматривается заинтересованность отдельных адвокатов, подозреваемых и суда реализовать уже отработанную в других резонансных делах схему по незаконной передаче уголовных производств, отнесенных к исключительной подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, в другие правоохранительные органы", - подчеркнули в САП.

Отмечается также, что досудебное расследование в указанном производстве было завершено ещё 1 декабря 2020 года.

Как сообщалось, среди подозреваемых по делу - первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве (ч.5 ст.27 ч.4 ст.369 УК Украины); один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов (ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины); экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии (ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины). В июне 2020 года НАБУ и САП задержали с поличным трех человек сразу после предоставления $5 млн неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в Национального бюро по подследственности, в части, касающейся экс-министра экологии. Всем задержанным Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Эпизод, в котором руководству антикоррупционных органов предлагалась неправомерная выгода, касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк" (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича) и легализации этих средств. В этом деле сообщено о подозрении ряду лиц, в том числе и бывшему министру.

В НАБУ не упоминают имени экс-министра экологии и природных ресурсов. Как известно, речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николае Злочевском.