НАБУ обнародовало видеоматериалы по делу о "взятке Злочевского"

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало на своей странице в Facebook видеоролик, в котором собрало собранные видео – и аудиоматериалы в деле о попытке подкупа руководства антикоррупционных органов.

"Учитывая общественный резонанс, НАБУ рассекретило и публикует фрагменты переговоров участников преступления на видео", - говорится в комментарии к видео, опубликованному в четверг.

В ролике, в частности, сообщается, что детективы НАБУ провели негласные следственные (розыскные) действия, которые позволили зафиксировать причастность к неправомерным действиям чиновников налоговых органов и руководство группы компаний, аффилированных с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Виктора Януковича.

В НАБУ не упоминают имени упоминаемого экс-министра. Как известно, речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском.

Публикуются записи разговоров заявителя с чиновником столичного управления Государственной налоговой службы по вопросу о закрытии дела в отношении экс-министра, подследственность в расследовании которого была определена на НАБУ, их разговоров с доверенным лицом экс-министра и одного из руководителей подконтрольных экс-министру компаний. Также опубликована оперативная видеосъемка момента передачи неправомерной выгоды, где находился один из детективов НАБУ под видом охранника; после того, как он заявил о зафиксированном правонарушении, ему угрожали огнестрельным оружием.

Как сообщалось, в июне 2020 года НАБУ и САП задержали с поличным трех человек сразу после предоставления $5 млн неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, касающейся экс-министра экологии. Всем задержанным Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Эпизод, в котором руководству антикоррупционных органов предлагалась неправомерная выгода, касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк" (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича) и легализации этих средств. В этом деле сообщено о подозрении ряду лиц, в том числе и бывшему министру.

По данным НАБУ, это стала самая большая в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям.

Досудебное расследование в указанном производстве было завершено 1 декабря 2020 года, однако после этого Печерский районный суд Киева принял решение, которым фактически обязал генерального прокурора забрать производство у НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования. В Бюро назвали это решение Печерского райсуда незаконным, поскольку закон прямо запрещает передавать дела Национального бюро в другие органы досудебного расследования, и заявили, что из-за него экс-министр может избежать ответственности за совершенное коррупционное преступление.