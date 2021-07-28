Нацполиция проводит обыски в киевском КП "Плесо"

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции Украины проводят обыски в КП "Плесо" в связи с расследованием деятельности подрядных организаций, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По информации КП "Плесо", Главное следственное управление Национальной полиции Украины совместно с представителем Офиса генерального прокурора Украины в рамках уголовного производства от 1 августа 2019 года пришли на предприятие с целью выявления и изъятия документации, касающейся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройству объектов", - указывается в сообщении.

На предприятии уточнили, что предоставили правоохранителям все имеющиеся документы в полном объеме.