События

16:20 28.07.2021

Нацполиция проводит обыски в киевском КП "Плесо"

1 мин читать
Нацполиция проводит обыски в киевском КП "Плесо"

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции Украины проводят обыски в КП "Плесо" в связи с расследованием деятельности подрядных организаций, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По информации КП "Плесо", Главное следственное управление Национальной полиции Украины совместно с представителем Офиса генерального прокурора Украины в рамках уголовного производства от 1 августа 2019 года пришли на предприятие с целью выявления и изъятия документации, касающейся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройству объектов", - указывается в сообщении.

На предприятии уточнили, что предоставили правоохранителям все имеющиеся документы в полном объеме.

Теги: #плесо #обыски
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:09 27.07.2021
ГБР сообщила о ликвидации канала контрабанды на Киевской таможне

ГБР сообщила о ликвидации канала контрабанды на Киевской таможне

14:47 21.07.2021
ГФС разоблачила схему расхищения средств на ремонтах киевских больниц: проведены обыски в КП "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ"

ГФС разоблачила схему расхищения средств на ремонтах киевских больниц: проведены обыски в КП "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ"

00:28 19.07.2021
Более 60 обысков прошло в белорусских СМИ и у их сотрудников за 10 дней

Более 60 обысков прошло в белорусских СМИ и у их сотрудников за 10 дней

15:56 16.07.2021
Столичные правоохранители провели обыски в КП "Киевводфонд"

Столичные правоохранители провели обыски в КП "Киевводфонд"

01:08 15.07.2021
В ЕС пригрозили Минску последствиями из-за обысков в НПО

В ЕС пригрозили Минску последствиями из-за обысков в НПО

12:43 12.07.2021
В Харьковском горсовете прошли обыски по делу о присвоении 5 млн грн, предназначавшихся на продукты для детсадов

В Харьковском горсовете прошли обыски по делу о присвоении 5 млн грн, предназначавшихся на продукты для детсадов

17:26 08.07.2021
В главном офисе "Киевводоканала" проходят обыски

В главном офисе "Киевводоканала" проходят обыски

11:42 08.07.2021
В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодоре" идут обыски

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодоре" идут обыски

21:08 26.06.2021
В Киеве правоохранители проводят обыски в помещениях коммунальных ритуальных служб и территории Лесного кладбища

В Киеве правоохранители проводят обыски в помещениях коммунальных ритуальных служб и территории Лесного кладбища

11:08 24.06.2021
В СБУ подтвердили проведение следственных действий в рамках дела по Медведчуку и Козаку

В СБУ подтвердили проведение следственных действий в рамках дела по Медведчуку и Козаку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гражданство погибших в авиакатастрофе под Коломыей иностранцев устанавливается – обладминистрация

На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли четыре человека – ГСЧС

Украина обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию – Кабмин

Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных – Кабмин

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

ПОСЛЕДНЕЕ

Гражданство погибших в авиакатастрофе под Коломыей иностранцев устанавливается – обладминистрация

Правоохранители не обнаружили взрывоопасные предметы на территории ЧАЭС

Послы стран G7 обсудили судебную реформу в Украине с главой Верховного суда

Более 1 тыс. сотрудников "Киевстара" уже вакцинированы против COVID-19 - компания

Украина вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз

Израильский министр Элькин обещает содействие в вопросе взаимного признания COVID-сертификатов - Посольство

Завершен ключевой этап в строительстве путепровода "ХБК-Таврический" в Херсоне - ОГА

В упавшем на частный дом самолете погибли пилот-украинец и трое иностранцев

Киевские правоохранители проводят следственные действия на полигоне строительных и крупногабаритных отходов №6

Правоохранители проверяют информацию о минировании ЧАЭС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА