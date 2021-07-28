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14:12 28.07.2021

Украина обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию – Кабмин

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Украина обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию – Кабмин

Украина изменяет правила пересечения границы, в частности, обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду.

"Особенному контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы и украинцы, которые прибыли из РФ и Индии. Если они провели последние семь дней в этих странах – они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности ее досрочного прекращения", - сказал он.

"Новый штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется в Европе. Большая вспышка фиксируется в РФ. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через семь дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины. Также благодаря этим изменениям мы сможем проводить более качественные эпидрасследования в случае выявления носителя", - добавил министр.

Теги: #самоизоляция
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