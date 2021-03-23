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12:01 23.03.2021

Кабмин ввел ПЦР-тест обязательным условием освобождения от самоизоляции граждан Украины при возвращении в страну

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Кабмин ввел ПЦР-тест обязательным условием освобождения от самоизоляции граждан Украины при возвращении в страну

Кабинет министров ввел отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 обязательным условием освобождения от самоизоляции граждан Украины при возвращении в страну.

Соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании в понедельник.

Согласно тексту документа, от самоизоляции освобождаются при возвращении в страну:

- граждане Украины, которые не достигли 12 лет;

- водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

- граждане Украины, которые осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

- граждане Украины, которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы.

Кроме того, разрешается въезд из оккупированных территорий Украины без самоизоляции по приглашению на вакцинацию с уникальным идентификатором.

В то же время граждане Украины, которые подлежат самоизоляции, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома", в противном случае такое лицо подлежит обсервации.

Установление указанного приложения будут проверять должностные лица Государственной пограничной службы во время пересечения государственной границы или контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополе.

Теги: #коронавирус #тест #самоизоляция #кабмин
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