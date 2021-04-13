Рада отклонила правительственный законопроект о штрафах за нарушения режима самоизоляции
Верховная Рада отклонила инициированный Кабинетом министров Украины законопроект, который предусматривал введение штрафов до 8,5 тыс. грн за нарушения режима самоизоляции.
Принятие советующего законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 4540 в первом чтении поддержали 199 народных депутатов на внеочередном планерном заседании во вторник.
Вместе с тем 217 парламентариев поддержали предложение спикера отправить законопроект на доработку в профильный комитет и 215 – субъекту законодательной инициативы.
Законопроект предлагал дополнить статью 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП) дополнить частью третьей, предусмотрев административную ответственность за нарушение порядка обязательной самоизоляции и обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни. Такие действия могут повлечь за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн).
Проект акта также предусматривал внесение изменений в несколько статьей КУпАП в целях реализации полномочий исполнительных комитетов местных советов, Национальной полиции и государственной санитарно-эпидемиологической службы по рассмотрению дел о данных административных правонарушения.
Кроме того, документ предусматривал и реализацию полномочий органов государственной пограничной службы Украины по рассмотрению таких дел в случае их выявления в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины или в контрольных пунктах въезда-выезда.