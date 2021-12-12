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00:03 12.12.2021

Спикер парламента Эстонии уходит на самоизоляцию

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Спикер парламента Эстонии уходит на самоизоляцию

Спикер парламента Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) сообщил, что из-за положительного теста на COVID-19 в семье уходит на пять дней на самоизоляцию.

"В пятницу вечером я узнал, что у ребенка в нашей семье был положительный тест на COVID-19", - рассказал он в субботу газете rus.postimees.ee.

Несмотря на отрицательные результаты экспресс-теста и ПЦР-теста, спикер парламента решил остаться в самоизоляции минимум на пять дней.

"Есть рекомендация, что тесный контакт в семье еще больше увеличивает риск заражения и передачи вируса", - отмечает он.

Ратас будет продолжать работать удаленно и будет участвовать во всех встречах, где это возможно.

Правительство рекомендовало, чтобы люди, которые были вакцинированы или переболели COVID-19, оставались на самоизоляции, если человек, живущий с ними, заразился коронавирусом.

Теги: #спикер #коронавирус #самоизоляция #эстония
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