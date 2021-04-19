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19:26 19.04.2021

Минздрав, Нацполиция и Минцифры к маю наладят обмен данными о нарушителях самоизоляции - распоряжение

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Минздрав, Нацполиция и Минцифры к маю наладят обмен данными о нарушителях самоизоляции - распоряжение

Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения, Министерству цифровой трансформации и Национальной полиции к маю 2021 года наладить обмен данными относительно лиц, нарушающих условия самоизоляции с использованием мобильного приложения системы "Вдома".

Соответствующее распоряжение Кабмина от 14 апреля об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19, обнародовано на сайте правительства.

Согласно плану, также Минцифры и Центру общественного здоровья поручили к июню усовершенствовать обмен информацией относительно лиц с подтвержденным COVID-19, и контактных лиц, подлежащих самоизоляции, в частности внедрить автоматический обмен с помощью программного интерфейса (API).

Теги: #данные #коронавирус #самоизоляция
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