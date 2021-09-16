Путин проведет на самоизоляции как минимум неделю - Песков

Президент России Владимир Путин проведет минимум неделю в режиме самоизоляции из-за заболеваний коронавирусом в его окружении, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Какое-то количество дней еще продлится (самоизоляция - ИФ). (...) Ну, я думаю, как минимум неделю это будет, как минимум. Но точное количество дней я не могу сказать", - сказал Песков журналистам в четверг.

14 сентября Песков сообщил, что Путин контактировал с несколькими заболевшими коронавирусом, но абсолютно здоров и причин введения особых протоколов в связи с его уходом на самоизоляцию нет. При этом двусторонние встречи Путина на саммите ШОС, проведение которых планировалось по видеосвязи, были отложены.