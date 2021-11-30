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11:25 30.11.2021

Украина отменила требования самоизоляции для прибывших из Индии с 6 декабря

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Украина отменила требования самоизоляции для прибывших из Индии с 6 декабря

Лица, пребывавшие в Индии более 7 дней из последних 14 дней до прибытия в Украину, с 6 декабря освобождаются от обязательства проходить 14-дневную самоизоляцию.

Соответствующее постановление №1240 от 24 ноября Кабинет министров Украины обнародовал на своем сайте.

Согласно ему, требование 14-дневной самоизоляции для прибывших из России сохраняется.

Как сообщалось, Украина в связи с быстрым распространенем COVID-19 в Индии со 2 мая 2021 года временно запретила въезд из этой страны, однако летом запрет был снят, но введено условие обязательной самоизоляции на 14 дней.

Минздрав Украины 29 ноября сообщил, что в связи с распространением нового коронавирусного штамма "Омикрон" требование 14-дневной самоизоляции расширено на путешественников, проведших более семи дней в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик в течение последних двух недель. Однако этот документ еще не обнародован.

Теги: #карантин #самоизоляция #коронавирус
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