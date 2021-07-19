События

18:47 19.07.2021

Украина может ввести самоизоляцию на 7-14 дней для въезжающих невакцинированных – селектор в ОП

2 мин читать
Украина может ввести самоизоляцию на 7-14 дней для въезжающих невакцинированных – селектор в ОП

Министерство здравоохранения Украины предлагает обязать всех невакцинированных лиц, въезжающих в Украину, проходить 14 дней самоизоляции или 7 дней, если после этого срока они получат отрицательный ПЦР-тест, сообщил Офис президента (ОП) по итогам проведенного в понедельник традиционного еженедельного селектора.

"Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности из-за штамма "Дельта", - подчеркнули в ОП.

В сообщении говорится, что от этого обязательства предлагается освободить лишь украинцев до 18 лет и лиц, выехавших из страны до вступления данного требования в силу.

Помимо того премьер-министр Денис Шмыгаль указал на необходимость создания пунктов прививок на пограничных пунктах пропуска, чтобы каждый желающий смог вакцинироваться.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что за минувшую неделю впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19 – до 3460, что на 253 больше, чем неделей ранее.

Как сообщалось, в настоящее время иностранцам, которые прибывают в Украину (независимо из какой страны), необходимо иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

В начале июля из-за распространения штамма "Дельта" Украина ввела экспресс-тестирование прибывающих из Индии, Великобритании, РФ и Португалии. Иностранцы при отказе от него не впускаются в Украину, а украинцы должны пройти самоизоляцию.

Ранее в Украине достаточно длительное время действовало требования самоизоляции при въезде, однако она прекращалась сразу после получения отрицательного ПЦР-теста.

Теги: #самоизоляция #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:52 17.07.2021
Украина получила от Румынии более 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Украина получила от Румынии более 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

16:44 15.07.2021
Минздрав Украины изменил требования к хранению вакцины Pfizer-BioNTech по просьбе производителя

Минздрав Украины изменил требования к хранению вакцины Pfizer-BioNTech по просьбе производителя

13:37 15.07.2021
ЕС выделяет Украине почти 700 тыс. доз вакцины против COVID-19

ЕС выделяет Украине почти 700 тыс. доз вакцины против COVID-19

08:28 15.07.2021
В Харьковской области при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer испортились более 9,3 тыс. доз

В Харьковской области при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer испортились более 9,3 тыс. доз

09:28 14.07.2021
Компании Johnson & Johnson и AstraZeneca изучают возможность изменения вакцин против COVID-19

Компании Johnson & Johnson и AstraZeneca изучают возможность изменения вакцин против COVID-19

21:27 12.07.2021
В Германии пообещали предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

В Германии пообещали предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

18:35 12.07.2021
Власти Шри-Ланки отменили двухнедельный карантин для туристов с прививкой, однако необходимо две недели проживать в гостинице

Власти Шри-Ланки отменили двухнедельный карантин для туристов с прививкой, однако необходимо две недели проживать в гостинице

12:10 12.07.2021
Минздрав Украины начал использование вакцины Pfizer в центрах массовой вакцинации

Минздрав Украины начал использование вакцины Pfizer в центрах массовой вакцинации

08:37 12.07.2021
ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

14:01 10.07.2021
ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина, Грузия и Молдова должны сделать все, чтобы война и линии разграничения исчезли навсегда - Зеленский

Зеленский предложил вынести вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы на рассмотрение Евросовета

Президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции

Последствия непогоды в Киеве все еще ликвидируют более 320 коммунальщиков, все станции метро работают в обычном режиме

Встреча лидеров Украины, Грузии и Молдовы в формате "Ассоциированного трио" формирует новое региональное измерение для расширения ЕС - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Ровенская АЭС вывела третий блок из текущего ремонта

Саудовская Аравия будет выпускать за границу только полностью вакцинированных против COVID-19

Во Львовской области начались международные тактические учения "Три меча-2021"

Байден призывает американцев вакцинироваться, чтобы победить COVID-19

Украина, Грузия и Молдова должны сделать все, чтобы война и линии разграничения исчезли навсегда - Зеленский

В центре Львова обрушилась стена здания, погиб человек

Зеленский предложил вынести вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы на рассмотрение Евросовета

Президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции

В украинской делегации в ТКГ ожидают от нового спецпредставителя ОБСЕ в Украине содействия в установлении мира на Донбассе

Последствия непогоды в Киеве все еще ликвидируют более 320 коммунальщиков, все станции метро работают в обычном режиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА