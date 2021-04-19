Глава МИД Германии не знает, когда может состояться "нормандский" саммит по Украине, идут консультации

Когда может состояться "нормандский" саммит по Украине, неизвестно, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Об этом шла речь во время визита президента Зеленского в Париж, канцлер Меркель принимала участие по видеосвязи. Мы будем сейчас говорить друг с другом на рабочем уровне о том, уместна ли встреча "нормандского формата", неважно, на каком уровне... результата пока нет", - сказал Маас журналистам в Берлине по итогам виртуального совета глав МИД стран ЕС.

"Мы считаем в настоящей ситуации этот формат подходящим для того, чтобы внести вклад в деэскалацию ситуации", - добавил немецкий министр.