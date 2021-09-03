Для расширения "Нормандского формата" необходимо согласие всех сторон, но США готовы участвовать в переговорах

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для расширения "Нормандского формата" необходимо согласие всех сторон, однако США готовы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Все переговоры - они могут произойти, когда есть согласование на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы (и они подтвердили это) участвовать и сделать все, что возможно от них, для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему действительно устойчивой безопасности для нашей страны", - сказал Ермак в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1 в четверг.