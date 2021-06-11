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16:03 11.06.2021

Германия с 1 июля снимет ограничение на въезд из стран группы коронавирусного риска - МИД ФРГ

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Германия с 1 июля снимет ограничение на въезд из стран группы коронавирусного риска - МИД ФРГ

МИД ФРГ с 1 июля снимет ограничение на въезд из стран группы коронавирусного риска, в которых индекс заболеваемости составляет менее 200 новых случаев заражения на 100 тыс. человек за неделю, сообщил в пятницу глава министерства Хайко Маас.

"Более чем через год мы теперь можем снять общее предупреждение на поездки для регионов риска с индексом заболеваемости менее 200. Это действует с 1 июля по всему миру", - говорится в заявлении Мааса.

МИД и Институт Роберта Коха выделяет регионы коронавирусного риска, регионы с высоким уровнем заболеваемости и регионы варианта вируса.

Теги: #коронавирус #маас #германия
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