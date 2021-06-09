Политика

19:01 09.06.2021

Маас: мы договариваемся о встрече глав МИД в "Нормандском формате"

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Маас: мы договариваемся о встрече глав МИД в "Нормандском формате"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что договаривается о встрече министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции в "Нормандском формате".

"Мы бы хотели, чтобы была встреча министров в Нормандском формате, и я говорил в понедельник об этом с французским коллегой Ле Дрианом, и также министром иностранных дел России Лавровым. Важно, чтобы если будет такая встреча, это было подготовлено. Соответственно, мы сейчас это пробуем подготовить. Такие встречи имеют смысл только, если они приносят какой-то результат. Поскольку не было прогресса в последнее время, мы ищем возможности Нормандский формат и вообще Минский процесс ускорить, дать новые импульсы имплементации минского процесса, и я работаю со своей стороны над этим", - сказал Маас на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине в среду.

В свою очередь Кулеба указал, что был проинформирован о намеренье французского и немецкого коллег провести телефонный разговор с Лавровым и поддерживал этот разговор, поскольку его целью было призвать министра Лаврова принять участие в четырехсторонней встрече в "Нормандском формате".

"Сегодня мы детально обсудили с Хайко именно то, о чем мы могли бы говорить на встрече Нормандского формата на уровне министров иностранных дел, если министр Лавров согласится принимать в этом формате участие", - указал глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что благодаря усилиям министров иностранных дел Германии и Франции есть шанс, что такая встреча состоится.

"Я искренне надеюсь, что она будет проведена и мы все готовы к очень предметному разговору. Главное - чтобы господин Лавров приехал на нее договариваться, а не выступать с классической российской позицией, что во всем виноваты все, кроме самой России", - добавил он.

"Я передал своему немецкому коллеге очень простую позицию Украины: мы не можем позволить процессу стоять на месте, мы должны двигаться вперед, и я благодарен за те усилия, которые Германия и Франция прилагают в "Нормандском формате", но мы должны делать еще больше для того, чтобы Россия не держала Нормандский процесс на одном месте. Речь идет о нашей территории, о наших гражданах, о деоккупации этих территорий, и мы должны двигаться вперед", - отметил Кулеба.

Он сказал, что заверил Мааса в том, что готов к предметному разговору с министром иностранных дел Лавровым в четырехстороннем "Нормандском формате", как относительно вопросов безопасности, так и политических вопросов урегулирования.

"Мы хотим очень четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования, и какие шаги будет делать Россия, если Украина будет делать, соответственно, свои шаги",- добавил министр.

Теги: #норманди #украина #маас #германия
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