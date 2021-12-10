Зеленский не исключает возможность прямых переговоров с президентом РФ по Донбассу, это поддерживают Европа и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности проведения прямых переговоров с президентом Российской Федерации, при этом, его поддерживают партнеры в Европейском Союзе и США.

"На сегодня я располагаю реакцией, что все "за", чтобы существовало несколько путей, и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины. Но даже при этих двух направлениях я не исключаю, и такое подтверждение и поддержку имею, я не исключая отдельный формат прямых переговоров с президентом Российской Федерации. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров, и со стороны США", - заявил Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером.

В то же время, по словам главы государства, "очень важно не потерять Нормандский формат".

"Тут очень тонкий такой хирургический момент – как не потерять Нормандский формат, потому что, ничего не выстроив, ты можешь уничтожить то, что есть. Я для нас это очень важно – не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон", - заявил Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером.

По словам Зеленского, в настоящий момент отношения с президентом Франции у него хорошие.

"Макрон сегодня – один из лидеров Европы, очень важный лидер и мощный, точно лидер, который заинтересован в развитии и реализации всех наработок в Нормандском формате. Потому для меня очень важна его реакция", - сказал он.