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18:49 23.08.2021

МИД Германии сообщил о переговорах о продлении срока использования кабульского аэропорта

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МИД Германии сообщил о переговорах о продлении срока использования кабульского аэропорта

Германия ведет переговоры об использовании аэропорта Кабула для эвакуации граждан и после 31 августа, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы уже не первый день работаем над конкретными шагами... Во-первых, мы ведем переговоры с США и Турцией и другими партнерами о том, чтобы и дальше продолжать использовать гражданскую часть аэропорта Кабула для вылета граждан. Об этом мы должны будем говорить и с "Талибаном" и уже делаем это", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

По словам Мааса, в последние часы ситуация в аэропорту Кабула и вокруг него снова стала хаотичной, что затрудняет эвакуацию.

Боевики движения "Талибан" не желают продлевать крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию из аэропорта Кабула. США подписали соглашение с "Талибаном" при предыдущем президенте США Дональде Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года: США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

После этого соглашения талибы активизировали наступательные операции в стране. В свою очередь новый президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа. Однако в последние дни эксперты выдвигали предположения, что, если операция в Кабуле затянется, США не успеют, как это планировалось изначально, вывести войска до 31 августа.

Теги: #афганистан #маас #германия
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