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13:00 17.08.2021

Ситуация в аэропорту Кабула стала стабильнее, военные ФРГ охраняют подъезды к нему - глава МИД ФРГ

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Ситуация в аэропорту Кабула стала стабильнее, военные ФРГ охраняют подъезды к нему - глава МИД ФРГ

Ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Ситуация в аэропорту Кабула стала стабильнее. Бундесвер охраняет доступ. В течение дня ожидаются новые рейсы для эвакуации. Посольство связалось с первой группой граждан, подлежащих эвакуации", - написал министр в твиттере во вторник.

По его словам, в настоящее время главная цель - это создать "стабильный воздушный мост", который позволит вывезти в Германию немецких граждан, местных сотрудников немецких организаций и "других граждан, подлежащих защите".

В настоящее время боевики движения "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Теги: #афганистан #маас #германия
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