ФРГ хочет улучшений в отношениях с РФ, для этого нужен прогресс в решении конфликта на Донбассе - Маас

Германия хочет улучшить отношения с Россией, для этого нужно в первую очередь достичь прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы хотим улучшить отношения с Россией. Однако это требует прогресса, особенно в решении конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений", - заявил Маас на Берлинском форуме по международной политике.

"Мяч находится на поле Москвы, когда речь заходит о решении существующих противоречий", - подчеркнул он.

Маас также заявил, что "Россия недавно отказалась участвовать во встрече глав МИД "нормандского формата"".

"Последние новости о передвижении российских сил в приграничной с Украиной области чрезвычайно беспокоят", - сказал германский министр.