Белоруса приговорили к колонии за публичное оскорбление Лукашенко

Суд Островецкого района Белоруссии приговорил мужчину, публично оскорбившего президента страны Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева, к году и трем месяцам колонии общего режима.

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в публичном оскорблении президента республики Белоруссия, и на основании части 1 статьи 368 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца. Он же признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, и на основании статьи 369 УК ему назначено наказание в виде ареста на три месяца", - сообщила в четверг пресс-служба Верховного суда страны.

Согласно сообщению, 1 сентября 2020 года обвиняемый разместил в телеграм-канале "неприличный по форме и унизительный по направленности текстовый комментарий, противоречащий общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми, содержащий нецензурные слова, тем самым совершил публичное оскорбление президента республики Белоруссия".

28 октября он же прокомментировал в телеграм-канале обращение главы МВД Караева, "публично разместил в переписке с иными пользователями чата неприличные по форме и унизительные по направленности текстовые комментарии, противоречащие общечеловеческой морали и установленным правилам общения между людьми, содержащие нецензурные слова".

В суде обвиняемый признал вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.