Украинцы считают "Большое строительство" главным позитивным событием года - социологи

Согласно данным совместного соцопроса Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и Киевского международного института социологии (КМИС), в декабре 93% (на 3,2 п.п. больше к результатам сентября) опрошенных украинцев назвали восстановление инфраструктуры, в частности дорожной, главным позитивным событием 2020 года.

По данным социологов, 93% украинцев считают обновление дорог в рамках программы "Большое строительство" главным позитивным событием года, при этом негативную оценку программе дали только 4,8% опрошенных.

Также событиями 2020 года, согласно соцопросу Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и КМИС, украинцы назвали эпидемию коронавируса, войну на Донбассе, весенний карантин, повышение цен на основные товары и лекарства. Все эти явления получили негативную оценку, которая колеблется от 94,8% до 100%.

Опрос проводился в начале декабря во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондента, погрешность выборки не превышает 3,3%.

Похожее исследование проводила также социологическая группа "Рейтинг" в начале декабря - 43% украинцев назвали строительство дорог основным достижением года.

Оценивая улучшение состояния дорог на разных уровнях, 67% опрошенных заметили улучшение на дорогах межобластного сообщения, 63% - в своем районе, 62% - в своем населенном пункте.

В соцопросе группы "Рейтинг" приняли участие 3000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, погрешность выборки не более 1,8%.