1 октября: Какой сегодня праздник

Сегодня отмечают Международный день музыки, международный день пожилых людей, всемирный день вегетарианства и день улыбки. В Китае празднуют день образования, на Кипре и в Нигерии – день независимости, в Австрии –день кофе, в Японии день саке, а в Азербайджане - день работников прокуратуры.

Международный день музыки был учреждён по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО.

Решение о проведении Международного дня музыки было принято на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне в 1973 году. В этот день проводятся тематические мероприятия: акцентные концерты, творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, выставки музыкальных инструментов и произведений искусства и фотографий, связанных с музыкой.

Человек слушает музыку каждый день: в наушниках от смартфона, по радио, телевидению, в маршрутке или от людей, которые просто напевают песни. Музыка помогает расслабиться, снизить уровень стресса, отвлечь от повседневных неприятностей, подавить или разрядить негативные эмоции.

Международный день пожилых людей начали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день по телевизору и радио транслируют передачи с учетом вкусов людей преклонного возраста.

Международный день пожилых людей был провозглашён на 45-й сессии Генассамблеи ООН под названием международный день престарелых от 14 декабря 1990 года. В резолюции отмечается снижение взносов в Целевой фонд по проблемам старения ООН, признаётся стремительность старения населения мира, и то, что пожилые люди способны внести существенный вклад в процесс развития. Генеральная Ассамблея призывает правительственные и неправительственные организации делать взносы в Целевой фонд по проблемам старения.

1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в мире насчитывается почти миллиард людей, придерживающихся принципов вегетарианства. То есть от мясоедения осознанно отказались примерно 10-11% жителей планеты, считая, что тем самым они обретают не только здоровье, но и душевный покой. Ведь их лозунг "Мы никого не убили".

Ежегодно, начиная с 2002 года, 1 октября в австрийской столице – городе Вене – отмечают День кофе. И это не удивительно, "кофе по-венски" – настоящий бренд, популярность которого неоспорима. Очень многое объединяет прекрасную венскую столицу с этим не менее прекрасным напитком, поэтому не случайно каждый год здесь празднуется День кофе.

Православная церковь чтит память Софии и Ирині Египетских, христианских мучениц III века, усеченных мечом при императоре Аврелиане около 270—272 гг.

Приметы:

Приметы в этот день в большинстве связаны с празднованием памяти святой Ирины Египетской:

Ирина (Арина) — журавлиный лёт. "На Арину отсталый журавль за тёплое море тянет".

Дети и взрослые, заметив издали журавлей, кричат: "Колесом дорога! Колесом дорога!". Они уверены, что этот крик отвращает их от полёта за тёплые моря, а вместе — возвращает и зиму назад; старались этим средством отдалить зиму. В это время бывает первое зазимье.

Если на Арину журавли полетят, на Покров (14 октября) надо ждать первого мороза, а если их не видно, то до Артемьева дня (2 ноября) слякоть простоит и зима, соответственно наступит позднее.

Арина-шиповница: на Арину собирают плоды шиповника, сушат их.

Если бурьяны выросли очень высокие — будет много снега.

Именины: Алексей, Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Ирина, Константин.

В этот день:

1908 — Генри Форд представил новую модель своего автомобиля "Форд Лиззи";

1926 — Открылся Киевский театр оперы и балета;

1929 — Первый полёт на ракетоплане с пороховыми ракетами;

1943 — Почти все евреи Дании в количестве 7000 человек силами датского антинацистского подполья перевезены в нейтральную Швецию;

1949 — Провозглашена Китайская Народная Республика;

1960 — С конвейера сошёл первый "Запорожец";

1971 — Во Флориде открыто самое крупное в мире место развлечений — "Дисней-уорлд";

1983 — Шведская почта выпустила марку с изображением квартета "ABBA";