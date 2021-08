9 августа: Какой сегодня праздник, именины, традиции, запреты, приметы и знаменательные события

9 августа - Международный день коренных народов мира, установленный в 1994 году Генассамблеей ООН. Численность коренных народов на планете составляет около 476 миллионов человек, которые живут в 90 странах и представляют множество языков и культур.

И хотя они составляют всего 5% населения Земли, на их долю приходится 15% беднейшего населения планеты. Они продолжают сталкиваться с множеством проблем, их права нередко нарушаются. Именно для привлечения внимания широкой общественности и властей разных уровней к данным вопросам и был учрежден этот праздник.

Важная дата - Национальный день миротворцев, отмечается в Канаде. Официальной датой мемориального дня является 9 августа, но церемонию обычно проводят в ближайшее к этому дню воскресенье. В Национальный день миротворцев отдают дать памяти всем канадским ветеранам военных миротворческих сил.

9 августа 1974 года, в небе над Сирией, тремя сирийскими зенитными управляемыми ракетами был сбит самолет Buffalo 461, на борту которого находилось девять канадских миротворцев. В результате инцидента погибли все девять пассажиров и члены команды. В память об этом трагическом событии возведен мемориал в Парке миротворцев в Калгари, а также учрежден Национальный день миротворцев.

В 2008 году этот день получил официальный статус. Фрагменты сбитого самолета выставлены в Канадском военном музее в Оттаве в знак памяти о погибших миротворцах и членах экипажа Buffalo 461.

Всемирный день книголюбов

Магия книги – это своего рода особое таинство. Многие праздники, рождаясь в какой-либо стране, со временем, благодаря своей популярности становились международными. Так произошло и с Национальным Днём книголюбов США. Его отмечают писатели, поэты, литераторы, издатели, типографии и книжные магазины. Ну и конечно, читатели. Книжные магазины всего мира ко Дню книголюбов проводят выставки и ярмарки-распродажи. Писатели презентуют новые произведения, даря читателям автографы на память. Так происходит популяризация чтения.

В Японии отмечают День объятий. Дата неофициального праздника, девятый день восьмого месяца, была выбрана из-за каламбура: два слога в англицизме ハグ (хагу), которым обозначают объятие, могут также означать числа. Слог "ха" в переводе с японского означает "восемь", а "гу" - "девять". По своеобразному "поверью" во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и "научные" обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также гормона окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям.

День памяти жертв атомного удара в Нагасаки

"9 августа 1945 года в 11 часов 2 минуты небо над Нагасаки ярко осветилось, и стрелки всех часов остановились. Гигантское облако-гриб взметнулось в голубое небо. Что произошло? Что будет с людьми? Руины разрушенных храмов, сгоревшая одежда, расплавленное стекло и сегодня служат напоминанием о том страшном дне. Мы всегда будем продолжать писать послания мира из Нагасаки, послания тех, кто выжил, перенеся невероятные испытания. Мы надеемся, что люди Земли соединят свои руки и сердца во имя свободной от ядерного оружия жизни".

Эти несколько строчек официального послания, помещенного на сайте мэрии города Нагасаки, выражают всю боль и надежду японского народа на безъядерное будущее.

Согласно отчёту префектуры Нагасаки, "люди и животные погибли почти мгновенно" на расстоянии до 1 км от эпицентра. Почти все дома в радиусе двух километров были разрушены, а сухие материалы, такие как бумага, воспламенялись на расстоянии до трёх километров от эпицентра. Из 52 000 зданий в Нагасаки 14 000 были разрушены и ещё 5 400 серьёзно повреждены. Только 12 % зданий остались неповреждёнными. Хотя в городе не возникло огненного смерча, наблюдались многочисленные локальные пожары.

Япония до сих пор ощущает последствия тех страшных бомбардировок - официальный статус потерпевших сегодня имеет около четверти миллиона граждан страны. Ежегодно 6 и 9 августа по всей стране вспоминают жертв одной из самых страшных трагедий в истории человечества.

День защиты леса от пожара в США

9 августа в США отмечается День защиты леса от пожара с несколько необычным названием — День Дымняшки, так называемый Smokey Bear Day.

Дымняшка - - симпатичный медвежонок, предупреждающий об опасности лесных пожаров, символ Службы лесного хозяйства США. В телепередачах серии "Берегите лес от пожара" медвежонок изображается в шляпе и джинсах и произносит фразу: "Только вы можете предотвратить лесные пожары".

Символом организации послужила история 1950 года. В один прекрасный весенний день в горах Нью-Мексико с пожарной башни был замечен дым, поднимающийся клубами из леса. Сильный ветер развевал огонь стремительно быстро. Каждый, кто только мог, участвовал в тушении пожара, начиная со службы безопасности и заканчивая местными жителями. Вдруг пожарные увидели маленького медвежонка. Они решили оставить его в покое, так как полагали, что мама-медведь придет за ним.

Через несколько часов пожар был потушен. Местные жители и пожарные снова нашли медвежонка в одиночестве. Он спрятался в широком дупле дерева. Его лапки кровоточили от ожогов.

История стала достоянием прессы. Люди писали письма в Департамент, чтобы узнать, как чувствует себя медвежонок. Вскоре его перевели в Национальный зоопарк в Вашингтоне. Так он превратился в живой символ Национального общества защиты природы от пожаров.

День памяти великомученика и целителя Пантелеймона

Великомученик Пантелеймон почитается в Православной Церкви как грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое имя Пантолеон, что значит "лев во всем". Второе имя, данное при Крещении, - Пантелеймон, то есть "всемилостивый ", раскрывается из почитания Великомученика как целителя. У западных христиан он считается покровителем врачей.

Связь этих двух покровительств святого хорошо видна из того, что воины, чаще других получающие раны, больше всех нуждаются во враче-целителе. Именно поэтому христиане, ведущие брань духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души.

День национальных героев в Зимбабве

Каждый год во второй понедельник августа государство, расположенное в южной части Африканского континента, — Зимбабве — празднует День национальных героев, который является общенациональным выходным днём и установлен в память погибших сыновей и дочерей Зимбабве в борьбе за свободу своей страны.

К концу 19 века Великобритания захватила значительные территории в Южной Африке, создав на них несколько своих колоний, которые активно заселялись европейскими поселенцами. Одна из них — Южная Родезия (в настоящее время государство Зимбабве) - в 1923 году получила статус самоуправляемой территории, где во главе встало белое население колонии. Но после окончания Второй мировой войны возник общий кризис Британской колониальной империи. Великобритания предприняла попытки реорганизовать колониальное управление на своих африканских территориях с целью сохранения власти, но всё это вызвало резкий всплеск недовольства местного населения.

В итоге, в 1965 году началась освободительная война народа Зимбабве, которая продолжалась до 1979 года против европейских колонистов и властей созданного на этой территории непризнанного государства Родезия за своё политическое равноправие.

События

1173 - Началось строительство Пизанской башни.

1483 - Открыта Сикстинская капелла.

1830 - Луи-Филипп I стал королём французов.

1848 - На Буковине официально ликвидировано крепостное право.

1859 - Американец Натан Эймс запатентовал эскалатор.

1884 - Французские офицеры Шарль Ренар и Артур Кребс совершили полёт на управляемом дирижабле "Франция" по замкнутому маршруту длиной около 8 км и со скоростью, превышающей 23 км/ч.

1902 - Эдуард VII стал королём Великобритании и Ирландии.

1905 - В Портсмуте (США) при посредничестве президента США Теодора Рузвельта начались мирные переговоры между Российской империей и Японией, завершившиеся 5 сентября подписанием Портсмутского мирного договора.

1910 - Американец из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину

1917 - В оккупированной Бельгии немецкие власти провозгласили фламандский язык государственным.

1919 - Великобритания объявила протекторат над Персией.

1940 - Завершено строительство железной дороги Берлин—Багдад.

1942 - Знаменитое исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича в осаждённом Ленинграде.

1942 – Состоялся "Матч смерти" в оккупированном гитлеровцами Киеве

1945 - Спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы американцы сбросили вторую атомную бомбу, названную "Толстяк", на Японию, разрушив часть Нагасаки. Погибло 74 тысячи человек.

1945 - СССР начал войну против Японии, введя войска в Манчжурию.

1969 - В Калифорнии по приказу главы религиозной секты Чарльза Мэнсона убита актриса Шерон Тейт, жена Романа Полански.

1974 - В результате Уотергейтского скандала Ричард Никсон подал в отставку с поста президента США.

1980 - Шведская группа ABBA в восьмой раз возглавила британский хит-парад с песней "The Winner Takes It All"

1986 - На рок-фестивале в Небуорте выступила группа "Queen". Как потом оказалось, это был последний концерт коллектива.

1999 - Президент России Борис Ельцин в четвёртый раз увольняет весь свой кабинет министров во главе с премьером Степашиным. Впоследствии новым главой правительства назначен Владимир Путин.

2020 - Состоялись шестые очередные президентские выборы в Белоруссии. По официальным данным ЦИК, победителем стал Александр Лукашенко. Вечером и ночью прошли многочисленные протесты, в которых приняли участие десятки тысяч человек в Минске и других регионах республики.

Народные приметы на 9 августа:

Сегодня травы обладают особыми целебными свойствами.

Если завиваются кочаны капусты – осень будет холодной.

Если муравьи вход в муравейник заделывают – скоро пойдет дождь.

Кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде.

Если больной в церкви отстоит молебен, а дома помолится на икону Пантелеймона – скоро выздоровеет.

Что не рекомендуют делать 9 августа:

Заниматься тяжелым физическим трудом. Приветствуется любая интеллектуальная работа.

У кого именины 9 августа?

Именины сегодня празднуют Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай.

Астрологи утверждают, что день благоприятен для активных действий, поездок, командировок, путешествий и переездов в новую квартиру или дом. Но наряду с перспективными намерениями и положительными эмоциями в человеке могут поднять голову негативные качества и нездоровые желания - жадность, зависть, неуемный аппетит, с которыми необходимо бороться всеми возможными способами.