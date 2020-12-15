По факту падения электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто дело

Правоохранители открыли уголовное производство по факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве, в результате чего повреждены девять автомобилей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто уголовное производство ч.2 ст.275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений)", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник днем в полицию поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро "Шулявская" упали строительные опоры путепровода.

По информации правоохранителей, в результате инцидента повреждено 9 автомобилей. Пострадавшие среди граждан отсутствуют.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что правоохранители должны оперативно установить причину падения опор освещения на Шулявском путепроводе, а виновные – понести за это уголовную ответственность.

Шулявский путепровод, построенный в 1964 году, был закрыт на реконструкцию с марта 2019 по июль 2020 года, в ходе которой было полностью заменено полотно моста.

Мост является частью Малой Окружной дороги с интенсивным автомобильным движением. По мосту проходит троллейбусная линия, по которой проходит четыре напряженных маршрута, а также около десятка автобусных маршрутов частных перевозчиков.