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18:43 31.10.2021

Полиция открыла уголовное дело по выборам городского головы в Харькове

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Полиция открыла уголовное дело по выборам городского головы в Харькове

Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту подписания членами участковой комиссии пустого протокола.

"По данному факту следователям ХРУП №1 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.158-3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О нарушении в полицию сообщил наблюдатель Гражданской сети ОПОРА, зафиксировавший, что на  избирательном участке №631306 на ул. Олеся Гончара, расположенном на территории  КНП "Городская клиническая больница №14 им. проф. Л.Л.Гиршмана" члены комиссии подписывают пустой протокол.

Полицейские провели осмотр места происшествия. Заместитель председателя участковой избирательной комиссии добровольно выдала два одинаковых экземпляра протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. На каждом из них наверху был написано "образец". Эти экземпляры были изъяты во время проведения осмотра и помещены в бумажный пакет, опечатан с подписями участников следственного действия.

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.

Теги: #уголовное_дело #выборы #харьков
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